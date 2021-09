GF Vip 6, concorrente a rischio squalifica? E’ bufera sul web

Concorrente del GF Vip 6 a rischio squalifica. Un episodio verificatosi nel corso della notte mette d’accordo gli utenti sul web

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha avuto inizio solo pochi giorni fa ma tra i concorrenti c’è chi ha già scatenato la bufera. Parliamo dell’ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, viste nella precedente edizione del reality di Mediaset, il giornalista Amedeo Goria.

Il 67enne, grande amante delle donne, nel corso della notte sembrerebbe essersi particolarmente avvicinato ad Ainett Stephens con dei grattini. La venezuelana però non ha gradito l’iniziativa del giornalista, difatti, nel corso di una conversazione con Francesca Cipriani, anche se in maniera velata, le ha detto che avrebbe allungato troppo le mani.

Amedeo Goria rischia la squalifica dal GF Vip 6? Il racconto di Ainett Stephens alla Cipriani

Dopo la notte appena trascorsa nella casa del GF Vip 6 la modella Ainet Stephens parlando con la Cipriani ha fatto intendere che Amedeo Goria abbia allungato troppo le mani. La conduttrice per fare chiarezza senza troppi giri di parole le ha chiesto apertamente: “La notte allunga le mani? Ti ha allungato le mani?“.

Ancora una volta Ainet non ha proferito parola esplicita ma il suo sguardo è stato più chiaro di qualsiasi altra cosa. Dopo l’episodio anche la pagina Twitter ufficiale del GF Vip ne ha parlato ma stranamente tutti i commenti a tal riguardo sono spariti in un battito di ciglia.

Ma ciò non è bastato a far calare il sipario sulla conversazione della modella venezuelana con la Cipriani, difatti, in queste ore si è generata una vera bufera con gli utenti che sul web chiedono la squalifica di Goria. Dopo la decisione dell’autocensura che strada deciderà di prendere la produzione del reality più seguito di sempre? Non ci resta che attendere l’appuntamento di venerdì 17 settembre con Signorini e gli abitanti della casa.