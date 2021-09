Calciomercato Juventus, individuato il primo rinforzo per gennaio: le cifre. Allegri avrà a disposizione una rosa migliore per il girone di ritorno

La vittoria contro il Malmo in Champions League ha ridonato una certa serenità all’ambiente bianconero. La Juventus ha collezionato un solo punto nelle prime tre gare di campionato, perdendo contro Empoli e Napoli. Sicuramente Allegri si aspettava ben altro per il suo ritorno in Serie A, conscio delle difficoltà di una squadra arrivata quarta all’ultimo respiro lo scorso anno. Il tecnico livornese ha individuato nel centrocampo il reparto da rinforzare e l’arrivo di Locatelli a Torino è il primo tassello della ricostruzione. Sia Pirlo che Sarri hanno dovuto lottare parecchio per allestire una mediana equilibrata e le carenze sono venute a galla. Il recupero di Bentancur e Arthur allungherà le scelte a disposizione della ‘Vecchia Signora’ ma non risolverà interamente il problema. Il regista tanto ambito in estate andrà acquistato a gennaio. Le manovre per individuarne uno sono già iniziate e prescindono dalla cessione di qualche esubero.

Calciomercato Juventus, individuato il primo rinforzo per gennaio: Youri Tielemans

Sulla lista dei partenti figurano sia Rabiot che Ramsey, particolarmente onerosi a livello di ingaggio. A gennaio i due potrebbero essere piazzati in Inghilterra, portando un tesoretto da reinvestire sull’obiettivo numero uno. Secondo quanto riferito dai colleghi di calciomercatoweb.it si tratterebbe di Youri Tielemans, centrocampista classe 1997 del Leicester e della nazionale belga.

L’autore del gol che ha regalato alle ‘Foxes‘ la scorsa edizione della FA Cup contro il Chelsea, resta il preferito in casa Juventus. La richiesta degli inglesi è di circa 30 milioni e a gennaio si proverà a trovare un’intesa. Il 24enne era stato già cercato in estate ma le richieste esose della proprietà thailandese avevano rinviato i discorsi. Ora con le possibile cessioni dei centrocampisti juventini (si parla anche di McKennie) ci sarebbe la base finanziaria per trattare. Locatelli e Tielemans potrebbero creare l’ossatura dei bianconeri per il futuro.