Barbara D’Urso, volto della tv rivela: “Vorrei una figlia per chiamarla come lei”

Dopo il processo di transizione per diventare donna l’ex Ken Umano desidera di avere un figlio. Tra le sue rivelazioni la dedica a Barbara D’Urso

L’ex Ken Umano, da molti conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip nel 2018, ha terminato oggi il processo di transizione per diventare donna a tutti gli effetti. Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata a Nuovo dove non sono mancate delle piccole confessioni.

Raggiunto questo grande traguardo adesso il desiderio è quello di avere un figlio ed è per questo motivo che si farà impiantare un utero: “Sono in Brasile per tutti gli esami pre-operatori”. Il Ken Umano che adesso è diventato Jessica nell’intervista ha inoltre rivelato che spera gli nasca una femmina ed il motivo ha sorpreso tutti.

“Spero che mi nasca una femmina, così la chiamerò Barbara, in onore della d’Urso”, ha dichiarato Jessica al magazine diretto da Riccardo Signoretti. Qui l’ex Ken Umano ha ammesso di avere molta paura dell’intervento ma il desiderio di creare una famiglia supera ogni cosa.

L’ex Ken Umano si sottoporrà all’ennesimo intervento per avere un figlio: possibilmente una femmina da chiamare come la D’Urso

L’ex Ken Umano ha terminato oggi la transizione per diventare donna a tutti gli effetti e adesso desidera di avere un bambino, magari una femminuccia da chiamare Barbara come la D’Urso. Per raggiungere questo ulteriore sogno dovrà sottoporsi ad un ulteriore intervento: “Voglio avere la mia famiglia, un marito e un figlio. Questo per me sarà l’ottantesimo intervento chirurgico“.

Jessica ha infine rivelato alla giornalista di Nuovo che l’intervento per impiantarsi l’utero, donato da una donna deceduta, costerà circa 50.000 euro. L’intervento invece durerà più o meno 5 ore. L’ex Ken Umano ha ammesso di avere molta paura ma la voglia di creare una famiglia è molto più grande, inoltre sente l’appoggio del suo compagno il quale è d’accordo.