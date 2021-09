Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia tre appuntamenti imperdibili

Nei prossimi giorni, Milly Carlucci e molti volti noti di Ballando con le Stelle saranno in giro per l’Italia: scopri le date dei tre appuntamenti e perchè partecipare a questi provini è un’occasione imperdibile.

Dopo il sucesso del precedente anno, Ballando con le Stelle ha deciso di riproporre il format Ballando on the road, che seleziona i migliori ballerini con un tour itinerante in tutta Italia. La selezione è già iniziata in estate: Milly Carlucci e Carolyn Smith hanno scelto i 300 migliori candidati, suddivisi equamente fra nord, centro e sud Italia.

Se la prima fase dei provini è stata digitale, la seconda fase si svolgerà in presenza. Ballando on the road, infatti, il 18 e 19 settembre sarà al Centro Commerciale Treviglio, poi il 25 e 26 settembre la selezione si sposterà nel Latin Style Academy di Giarre, vicino Catania. Infine, il 2 e 3 ottobre ci saranno i provini a Roma al Maximo Shopping Centre.

Ballando con le Stelle, ecco cosa succederà a chi vince i provini di Ballando on the road

Alle selezioni di Ballando on the road, di cui si hanno tutte le informazioni sul sito web ballandoontheroad.com, parteciperanno molti volti noti del programma. Si parla infatti dei maestri Anastasia Kuzmina, Sara Di Vaira, Samuel Peron, Simone Di Pasquale. I prescelti avranno occasioni concrete di consacrarsi come professionisti del ballo.

All’interno della trasmissione Ballando con le Stelle, infatti, chi avrà superato i provini di Ballando on the road potrà partecipare al torneo Ballando con te, che si svolgerà all’interno del programma di Rai 1. Ci saranno inoltre numerose occasioni di visibilità professionale grazie alla partnership con il Fini Dance Festival di New York.

Ecco un video di presentazone di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci: