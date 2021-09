Un gesto a sorpresa e che ha stupito tutti i suoi fan. Ecco cos’ha fatto Antonella Clerici nel corso di È sempre mezzogiorno

È andata in onda poche ore fa la quarta puntata della nuova edizione di È sempre mezzogiorno. Come di consueto in diretta su Rai 1 e con Antonella Clerici al timone. Finita la sigla del programma, la conduttrice ha raggiunto il centro dello studio per parlare direttamente con i telespettatori.

“Quella di oggi è una giornata particolare. Voi sapete quanto io ami stare in mezzo alla natura e respirare aria buona. Oggi è la giornata mondiale per la protezione dello strato di ozono” ha spiegato la Clerici, aggiungendo poi: “Sappiamo tutti che l’ozono è molto importante per il futuro nostro e soprattutto dei nostri figli“.

Antonella Clerici, il gesto a sorpresa durante È sempre mezzogiorno

Siamo in diretta su Rai1 e RaiPlay con una nuova puntata di È Sempre Mezzogiorno!

Dopo aver fatto una premessa, Antonella Clerici ha stupito tutti i telespettatori di È sempre mezzogiorno con un gesto a sorpresa. Ha tirato fuori una bottiglia trasparente che all’apparenza era vuota, ma ha poi spiegato che: “Qui dentro c’è un po’ d’aria che ho portato dal mio bosco. Ora la respiro così mi sento meglio, e poi la faccio respirare simbolicamente anche a voi” il messaggio della conduttrice, che ha poi aggiunto: “Prendiamoci cura del nostro pianeta, è importante!“.

Un bellissimo gesto per sensibilizzare i suoi fan dunque quello della conduttrice. Oltre che con È sempre mezzogiorno, a partire da novembre la Clerici prenderà parte anche a The Voice Senior.