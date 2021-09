Alba Parietti si confessa: “Sono rimasta sola”. Cosa è successo. La nota presentatrice ha raccontato un aspetto molto personale

Si era parlato meno di lei nell’ultimo periodo ma ora è arrivato il momento di rimettersi in gioco. Alba Parietti si sta preparando per la nuova edizione di ‘Tale e Quale Show‘, dove ricoprirà i panni della concorrente. Per parlare di questa avventura e di molto altro ha rilasciato recentemente un’intervista al quotidiano ‘Libero‘.

Tra i vari temi trattati ci sono anche argomenti ben più seri della semplice televisione. La Parietti ha voluto rivendicare il suo impegno nei confronti dei più deboli nel corso degli anni. Una cosa che purtroppo non è successa a lei nel momento del bisogno.

“Non mi risulta che nessuno abbia mai alzato il telefono per difendermi. Anzi, ci sono stati momenti in cui tutti mi hanno aggredito verbalmente e sono restata sola”.

Alba Parietti si confessa: “Sono rimasta sola”. La showgirl è pronta per ‘Tale e Quale Show’

Parlando invece di cose più futili, si è concentrata sulla nuova esperienza professionale.

“Tale e Quale Show era una delle poche esperienze che mi mancavano”. Per diversi decenni sulla scena dello spettacolo, Alba ha ricoperto diversi ruoli, da attrice a conduttrice, passando per modella, opinionista e giurata. Ora, per la prima volta dovrà vestire i panni di qualcun altro. Un travestimento da Lady Gaga che la farà cimentare con uno spettacolo davvero molto atteso.

Sul motivo che l’ha spinta ad accettare la proposta di Carlo Conti aggiunge: “Era una delle poche esperienze tv che mi mancavano. E poi posso cantare, che è una cosa che amo”.

Sicuramente nel corso del tempo è stata anche criticata per alcune scelte professionali e non. Questo però non sembra preoccuparla: “Sono una donna che divide e questa è la mia forza”. La speranza è che la sua interpretazione di Lady Gaga metta davvero tutti d’accordo.