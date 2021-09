WhatsApp, come inviare un messaggio senza toccare lo schermo: trucco ‘magico’

Spunta su WhatsApp un trucco per inviare i messaggi senza toccare lo schermo. Andiamo a vedere come sarà possibile utilizzare il nuovo trick.

Su WhatsApp sono tantissime le funzioni introdotte per facilitare l’utilizzo agli utenti. Durante quest anno l’azienda di Menlo Park ha rivoluzionato l’applicazione, con aggiornamenti continui che hanno migliorato senza stravolgere la natura del servizio. A volte però ci pensano gli utenti stessi a creare dei veri e propri trucchi per rendere l’app più veloce, visto che è utilizzata anche a lavoro. Il nuovo trucco permetterà quindi di messaggiare senza toccare lo schermo.

Per attivarlo bisognerà prima di tutto sbloccare lo smartphone, poi successivamente aprire l’assistente vocale di Google esclamando “Ok Google“. Una volta che l’assistente si sarà aperto sullo schermo del vostro smartphone dovrete dire al microfono “invia un messaggio WhatsApp a” più il nome della persona con cui vogliamo chattare. Una volta digitato il messaggio il gioco è fatto e sarete in grado di parlare con la persona desiderata senza nemmeno il bisogno di aprire l’applicazione.

WhatsApp, arriva la funzione multi-device: utenti festeggiano

Dall’inizio di questo 2021 WhatsApp ha rivoluzionato più volte la sua applicazione. Adesso gli sviluppatori di Menlo Park hanno lanciato la Beta della nuova funzione multi-device. Infatti sarà possibile utilizzare quattro device contemporaneamente senza il bisogno di avere lo smartphone online. Il nuovo tool era stato già provato su Android qualche mese fa e sembrerebbe aver superato tutti i test. Allargando la funzione anche ai dispositivi iOS, si amplierà senza ombra di dubbio il bacino di utenza.

Per aderire alla beta della nuova funzione bisognerà andare prima su ‘Impostazioni‘ e poi su ‘Dispositivi collegati‘. Una volta arrivati qui sarà possibile attivare la funzione nella sua versione ‘Beta’. Una volta abilitata la funzione sarà possibile attivarla inquadrando il codice QR, proprio come avviene per WhatsApp Web. Inoltre gli utenti chiedevano tale funzione da tempo. Andiamo quindi a vedere le ultime novità riguardanti l’applicazione di messaggistica.