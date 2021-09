Uomini e Donne, l’ex fidanzata del tronista non ci sta: “Sei una delusione”

Uno dei protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne, ha sollevato un putiferio con il suo video di presentazione, che rivelava un tradimento della sua ex. La replica della diretta interessata non si è fatta attendere: ecco le sue parole.

Joele Milan sarà uno dei protagonisti del Trono Classico di questa edizione di Uomini e Donne. Quando è stato trasmesso il suo video di presentazione nello studio Mediaset, si è definito come una persona molto sensibile, ma soprattutto molto permalosa: vive le emozioni molto intensamente, e spesso ci rimugina sopra.

Chissà quale sarà la sua reazione a quanto fatto dalla sua ex, Isabella, che dai propri canali social, oltre che dai commenti di altre pagine, è corsa a smentire quanto detto. Nello studio di Uomini e Donne, infatti, Joele Milan ha raccontato che la fine della sua ultima relazione sentimentale è arrivata a causa di un tradimento.

Uomini e Donne, Joele rivela subito il tradimento

Nella sua prima puntata a Uomini e Donne, Joele Milan ha raccontato di aver molto sofferto per la fine della sua storia d’amore con Isabella. Tornando un giorno a casa, l’avrebbe trovata a letto insieme con il suo migliore amico. L’ex ha replicato accusandolo di avere la faccia tosta raccontando queste falsità, dimostrando così di non essere una bella persona.

Isabella ha poi aggiunto: “Sei la delusione della mia vita. Questa è la più grande mancanza di rispetto verso di me e la mia famiglia, che ti ha accolto come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando durante i nostri sette anni insieme te lo saresti meritato. Ti auguro il meglio, buona vita“.

Ecco un breve video di presentazione di Joele Milan per la trasmissione Uomini e Donne: