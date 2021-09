Uomini e Donne, indiscrezione pazzesca su Tina e Gemma: com’è possibile?

Gemma Galgani e Tina Cipollari sono le donne più chiacchierate di Uomini e Donne per il loro rapporto conflittuale: qual è la verità?

Una bomba pazzesca lanciata sui social da Alessandro Rosica -su Instagram investigatoresocial- che avrebbe smascherato una grande farsa della TV: “Tina e Gemma, mi vergognerei al posto vostro. Siete due burattini! Ne abbiamo piene le scatole dei vostri giochetti”.

Stando a quanto detto dal gossipparo, infatti, sembrerebbe che Tina Cipollari e Gemma Galgani costruiscano ad hoc teatrini da portare in studio ad Uomini e Donne per fare audience. Questa è la segnalazione che gli arriva in merito all’opinionista e la dama del noto dating show di Maria De Filippi e che rivela altri dettagli assurdi.

Uomini e Donne, tutto finto tra Tina e Gemma?

Nonostante Tina Cipollari e Gemma Galgani in TV non nascondo il loro astio, stando a quanto affermato da Alessandro Rosica, le due non solo non sarebbero in conflitto lontano dalle telecamere, ma sarebbero anche ottime amiche: spesso, infatti, l’opinionista e la dama sono a cena insieme. Nonostante non ci siano prove evidenti a favore di quanto detto, sembrerebbe che siano gli stessi autori a scrivere a tavolino come devono comportarsi le due ad Uomini e Donne per riscuotere audience.

Se quanto detto dovesse risultare reale, non sarà più così avvincente vedere Tina e Gemma battibeccare ad ogni singola puntata. Tuttavia, le due hanno sempre smentito un loro presunto rapporto di amicizia, in passato, tramite interviste ed anche negli studi Mediaset.