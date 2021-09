Una Vita anticipazioni, il piano di Velasco viene alla luce: il gesto folle di Laura

Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere di un gesto folle di Laura e del segreto di Velasco che viene scoperto

Le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere che Genoveva scoprirà il piano di Velasco: quest’ultimo, infatti, è intenzionato ad uccidere Felipe per l’amore smisurato che prova per lei. Felipe vivrà un terribile momento di sconforto quando Genoveva sarà assolta dal giudice e si recherà a piangere sulla tomba di Marcia promettendole giustizia. Ciononostante, la Salmeron si schiererà dalla parte dell’Alvarez-Hermoso.

Felipe decide di lasciare Acacias per partire verso Cuba, ma non riuscirà a farlo in tempo perché Velasco metterà in atto il suo piano. Per farlo, si servirà di Laura che, costretta, avvelenerà l’Alvarez-Hermoso costringendolo ad andare in ospedale.

Anticipazioni Una Vita, Felipe finisce in coma per colpa di Laura

Quando arriverà in ospedale, Felipe verserà in gravi condizioni: il medico annuncia che l’avvocato è finito in coma. Genoveva si reca immediatamente in ospedale e le sue attenzioni nei confronti del marito peggiorano soltanto le cose: Velasco si ingelosisce ancor di più nel vederla così affranta per il marito. A questo punto, l’uomo darà un ultimatum a Laura: o uccide Felipe ad ogni costo, oppure sua sorella morirà.

Fortunatamente, Felipe si sveglia, ma non ricorda nulla: è rimasto indietro con gli anni. Odierà ancora Ramon, ma ancor peggio non riconoscerà Genoveva. Velasco andrà su tutte le furie quando vedrà la Salmeron prendersi cura del marito, intanto Laura è con le mani legate: vuole portare avanti il piano, ma Genoveva è sempre in stanza con lui.