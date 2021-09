Temptation Island, ex protagonista incinta: “Percorso di procreazione assistita”. I suoi fan sono tutti emozionati.

Diventare genitori è un dono divino. In modo particolare lo è per chi lo ha tanto desiderato un figlio ma non è mai arrivato. Georgette Polizzi, ex protagonista di Temptation Island, nonostante sia affetta dalla malattia neurodegenerativa demielinizzante che colpisce con lesioni a carico del sistema nervoso centrale, la sclerosi multipla, ha rivelato di essere incinta.

La gioia del momento la stilista l’ha condivisa ai microfoni del settimanale Chi, dove spiega che sta seguendo un percorso di procreazione assistita. Suo marito, Davide Tresse è felicissimo e la coppia festeggia al meglio i due anni di matrimonio.

Temptation Island, ex protagonista in dolce attesa: fan al settimo cielo

Georgette ha intrapreso un “percorso di procreazione assistita”. La Polizzi da quando ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla ha sin da subito mostrato gli artigli e mai ha ceduto alla depressione, anzi è diventata più forte di prima. Georgette non si è mai abbattuta e armata, di forza d’animo, tenacia e positività, ha raccontato il suo cammino in tv e sui social, dove può contare su un largo seguito di fan.