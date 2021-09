Stefano De Martino, nuovo flirt all’orizzonte? L’indiscrezione

Stefano De Martino è fuori dai giochi dopo la separazione da Belen Rodriguez, ma adesso qualcosa si sta muovendo

Molti esperti di gossip hanno ammesso che Stefano De Martino, dopo la separazione da Belen Rodriguez, mamma del figlio Santiago, non sia stato con le mani in mano, ma si sia soltanto ‘divertito’, senza nulla di serio. Negli ultimi mesi, infatti, lo showman partenopeo è stato accostato a diversi nomi, uno tra tanti è quello di Paola Di Benedetto, ex di Federico Rossi, ma la storia non sembrerebbe essere andata a buon fine.

Nell’ambiente partenopeo, tuttavia, sono cominciate a trapelare voci di un nuovo flirt di De Martino. Quest’ultime sono state confermate anche dal Magazine Chi: sembrerebbe che il ballerino di Amici di Maria De Filippi, si stia godendo la compagnia di una giovane napoletana che non ha nulla a che vedere col mondo dello spettacolo.

Stefano De Martino avvistato in compagnia della nuova fiamma

Stando ai rumors circa il nuovo flirt di Stefano De Martino, oltre alle stories su Instagram sempre un po’ misteriose, ci sarebbe una cena romantica per due tenutasi proprio nella città partenopea lo scorso weekend. Ciononostante, il ballerino napoletano ha scelto di tenere tutto in gran segreto, per il momento, senza rendere pubblica la sua frequentazione.

Nel frattempo, però, vecchi scheletri escono dall’armadio: sembrerebbe che tra Stefano e Veronica Cozzani, mamma di Belen, siano scomparsi i dissapori. Di recente, infatti, i due sono stati beccati a scambiarsi like e commenti sui social.