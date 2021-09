La Regina Elisabetta ha preso un’incredibile decisione. La conseguenza sarà un grave sgarbo a suo figlio, il principe Carlo.

La Royal Family inglese continua a far parlare di sé. Al centro dell’attenzione questa volta è finito il principe Carlo, per il quale il trono sarebbe sempre più lontano. Niente scettro e corona per l’eterno principe quando la Regina Elisabetta lascerà? Una conferma giunge dal trasloco da Kensington del principe William e di Kate Middleton, che anche per questo vengono dati come sempre più vicini al trono.

E ancora, a spingerli ci sono i sondaggi sulla popolarità, che parlano chiarissimo: dopo sua Maestà, i reali senior più graditi ai sudditi sono i Cambridge staccando Carlo e Camilla di parecchio.

Regina Elisabetta, incredibile decisione in arrivo: che sgarbo al principe Carlo

Si vocifera che Elisabetta II potrebbe premiare William e Kate e di conseguenza punire il principe Carlo a causa della grossa delusione che il figlio le ha dato col nipote, il principe Harry. Stando a quanto rivelato da Howard Hodgson, esperto di royal family, ci sarebbero state forti discussioni tra Carlo e William.

“Il principe Carlo è molto desideroso di snellire l’entourage reale” e vorrebbe che i reali più piccoli siano messi al margine. William, padre di Charlotte e Louis oltre che dell’erede George però la pensa in tutt’altro modo.