Monete rare, più di 1.500 euro per queste Lire: potreste averle voi

Anche le Lire fanno decisamente parte delle monete più rare e ricercate. Ce ne sono alcune che valgono cifre astronomiche

Torniamo a parlare del collezionismo, uno dei mercati più fiorenti degli ultimi anni. Ci sono tantissimi appassionati disposti a spendere cifre folli pur di portarsi a casa pezzi rari e potenzialmente introvabili altrove. Con internet, poi, gli annunci si sono moltiplicati all’ennesima potenza.

Che si tratti di monete rare, di francobolli, di vinili, di sneakers e chi più ne ha più ne metta, ormai si possono trovare centinaia di proposte diverse. Oggi parliamo di vecchie Lire, che rimangono tra gli esemplari più desiderati e costosi. Ce una moneta nello specifico che non è così introvabile, ma vale una cifra ben più alta delle previsioni per un motivo preciso.

Monete rare, 1.500 euro per queste 5 Lire Uva

Si tratta di una moneta coniata per la prima volta nel 1946 e poi ripresa negli anni successivi con versioni differenti. Oggi parliamo proprio della 5 Lire Uva, tra le primissime ad aver visto la luce in questa versione. Per riconoscerla, basta guardare il dritto dove c’è la raffigurazione di un’immagine femminile che mantiene la fiaccola. Al rovescio c’è invece un grappolo d’uva (da cui deriva il nome).

C’è un particolare elemento che fa però schizzare questo esemplare alle stelle: l’assenza della P, che si è verificata solo tra il 1946 e il 1947. Se ne avete una anche voi, sappiate che potreste portarvi a casa fino a 1500 euro. E se siete fortunati e si scatena un’asta, il suo valore può schizzare alle stelle e raggiungere picchi inimmaginabili.