Michael Schumacher, incredibile annuncio: nessuno se lo aspettava. I tifosi sono rimasti sconvolti dalle parole di uno storico rivale

La Formula 1 attuale è tutta concentrata sul duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. I due contendenti si stanno giocando il titolo mondiale all’ultimo respiro e non hanno lesinato battaglie senza esclusione di colpi. Dopo Silverstone anche a Monza abbiamo vissuto un altro episodio della battaglia, con un incidente che li ha messi entrambi fuori causa. Il doppio zero è andato sicuramente a vantaggio dell’olandese, che ha mantenuto la leadership della classifica, nonostante il circuito favorevole alla Mercedes. Le ‘Frecce d’Argento‘ hanno palesato quest’anno un leggero ritardo prestazionale nei confronti della Red Bull, cresciuta a dismisura dal finale della scorsa stagione. Lewis sta provando ad ogni modo a portare a casa il campionato, per quello che sarebbe lo storico ottavo alloro, con sorpasso definitivo a Michael Schumacher.

Michael Schumacher, incredibile annuncio: Jacques Villeneuve gli lancia una frecciata

Proprio il fenomeno tedesco è stato tirato in ballo nelle ultime ore da Jacques Villeneuve, all’interno di un’intervista al Corriere della Sera. Rievocando quelli che furono i duelli più accesi nella storia del Circus, il canadese ha tirato in ballo anche il suo con il Kaiser.

“Michael Schumacher era il primo a fare certe scorrettezze, poi lo hanno seguito in molti. Ora lo fanno tutti e sta diventando molto pericoloso”. Chi è andato addirittura oltre è la coppia Senna-Prost: “La loro rivalità era arrivata molto oltre il limite, c’erano odio e la volontà di giocare sporco. Cosa che non vedo tra Lewis e Max. Spero di vedere altre battaglie, senza che finiscano a muro, anche se succederà ancora. È una lotta, sono gladiatori e non sono troppo aggressivi, vogliono solo stare uno davanti all’altro”. Insomma per Villeneuve la battaglia attuale è da ridimensionare rispetto a quelle avvenute in passato. I tifosi sperano di viverne ancora, anche se le parte su Schumi non è stata ben accolta da tutti.