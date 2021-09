Inter-Real Madrid, streaming gratis: dove vedere la sfida di Champions

Inter e Real Madrid si affronteranno per la partita di Champions League del Gruppo D. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

I campioni d’Italia dell’Inter sono pronti alla prima partita di Champions League del Gruppo D, dove affronteranno il Real Madrid. Allo Stadio Giuseppe Meazza è tutto pronto per il grande match, con i nerazzurri che puntano a passare il girone cercando di esordire con una vittoria. Un sorteggio fortunato quello del ‘Biscione’, che oltre ai Blancos dovranno affrontare la matricola Sheriff Tiraspol e lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Serie A, salta la prima panchina: la decisione è ufficiale

I ragazzi di Simone Inzaghi sono chiamati a riscattare il passo falso nell’ultimo match di Serie A contro la Sampdoria. Sarà una sfida difficile quella di stasera, visto che nei 17 precedenti il Real ha conquistato la vittoria 8 volte, mentre i nerazzurri sette. Inoltre il tecnico interista dovrà fare a meno di Stefano Sensi, fermo nuovamente per un problema al ginocchio. Andiamo quindi a vedere dove seguire Inter-Real Madrid in diretta e streaming gratis.

Inter-Real Madrid, streaming gratis: Sky o Amazon Prime Video?

Manca poco quindi al match tra Inter e Real Madrid che partirà dalle ore 21 sul palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza. La parita sarà visibile su tutti i device e smart tv attraverso l’applicazione Amazon Prime Video. L’abbonamento alla piattaforma è disponibile a 36€ all’anno o 3,99€ al mese. Inoltre l’applicazione è disponibile anche sulla piattaforma Sky Q.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Serie A, altro esonero dopo Di Francesco: colpo di scena!

Sarà possibile vedere la partita anche sulle console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre sarà possibile raggiungere l’applicazione Amazon Prime Video anche su pc dove ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare l’evento in questione. Inoltre la telecronaca sarà affidata all’esperto Sandro Piccinini, mentre al commento tecnico ci sarà Massimo Ambrosini.