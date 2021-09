GF Vip, storica e amata coppia si dice addio: inaspettata confessione

Una delle coppie storiche e più amate del GF Vip ha deciso di dirsi addio. Sui social arriva l’amara quanto inaspettata confessione.

Una dei grandi protagonisti delle scorse edizioni del GF Vip ha deciso di dire la sua sulla conclusione di una storia d’amore. Infatti negli ultimi giorni è diventato nuovamente protagonista sui social Luca Onestini, che ha raccontato la fine della sua relazione con Ivana Mrazova. La storia d’amore infatti sarebbe finita per la troppa gelosia da parte della modella russa, specialmente per quanto riguarda lo studio.

Onestini ha raccontato il tutto con il massimo del rammarico, rivelando come stesse cercando di creare qualcosa per il loro futuro. Luca in questi giorni è protagonista del nuovo reality spagnolo ‘Secret Story‘, in onda su Telecinco. Inoltre nel corso della trasmissione, l’influencer italiano si è lasciato andare a pesanti accuse nei confronti di Ivana. Andiamo quindi a vedere le parole di Onestini durante il reality spagnolo.

GF Vip, Luca Onestini accusa Ivana Mrazova: “Era gelosa di tante cose, come lo studio”

Luca Onestini nel corso del nuovo reality ha voluto raccontare perchè è terminata la sua storia d’amore con Ivana Mrazova. Infatti l’influencer ha affermato: “A lei non piaceva che io imparassi lo spagnolo. Proprio non le piaceva. Perché? Il motivo è che temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna“. Inoltre stando alle sue parole Ivana si arrabbiava anche per lo studio dello spagnolo, con la modella che lo etichettava come egoista.

Eppure l’ex vincitore del GF Vip voleva costruire una famiglia con Ivana. La rivelazione è arrivato sempre durante il reality spagnolo ‘Secret Love’. Infatti l’influencer italiano ha rivelato che stava studiando anche per un futuro roseo tra i due, affermando: “Era questione di un mese e mezzo o due. Lo stavo facendo per me, per lei, per la nostra famiglia futura. Costruivo qualcosa, eppure lei mi dava dell’egoista“. Vedremo se Ivana risponderà alle pesanti accuse o se cercherà di riflettere per ricucire il rapporto con Luca.