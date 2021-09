GF Vip 6, shock per le principesse: trovato uno scarafaggio – VIDEO

Uno scarafaggio nell’insalata delle principesse Selassié ha sconvolto la serenità della casa del GF Vip 6

Uno scarafaggio ha rovinato il pranzo della casa del GF Vip 6. In particolare, le sorelle Selassié hanno provato a mangiare l’insalata che, però, non lavata bene nascondeva un insetto. Nel filmato di Mediaset Play, vigile 24 ore su 24 nella casa, si vede Lucrezia saltare dalla sedia ed allontanarsi dal tavolo insieme a Soleil Sorge, mentre Alex Belli cerca di sminuire il problema: “L’abbiamo appena pulita, che esagerate, su. Siamo in un ambiente asettico. È una farfalla”.

Effettivamente, non si trattava di una farfalla, ma è ben evidente la presenza dello scarafaggio. Fortunatamente, il panico è durato poco con Raffaella Fico che ha concluso ironicamente: “Tommaso non ha lavato bene l’insalata, mannaggia”.

GF Vip, tra insetti e bestemmie: concorrenti rischiano già la squalifica?

Gli scarafaggi nell’insalata della casa del GF Vip 6 sembrano essere il problema minore, perché venerdì potrebbero esserci delle sanzioni molto pesanti. Da alcuni video, infatti, sembrerebbe che alcuni concorrenti potrebbero aver bestemmiato. Com’è noto dal regolamento, e com’è successo anche nelle edizioni precedenti, le bestemmie non sono ammesse e punite con l’espulsione dalla casa, nei casi più gravi.

Stando ad alcuni filmati, infatti, sembrerebbe che ad aver bestemmiato siano state Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Bisognerà capire come il Grande Fratello reagirà alle imprecazioni delle due concorrenti.