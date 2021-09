Fortnite, sensazionale scoperta sulla stagione 8: lo ha svelato un leak

Con l’arrivo della stagione 8, su Fortnite ci sono tantissime cose da scoprire. Ecco l’ultima novità rivelata da alcuni dataminer

Ormai due giorni fa, su Fortnite è ufficialmente sbarcata la stagione 8. Tantissime le novità già annunciate e quelle ancora tutte da scoprire. Ci sono una serie di nuove skin spettacolari, nate sia da partnership di livello che da idee dei disegnatori. Nelle ultime ore, intanto, moltissimi utenti hanno notato alcuni fenomeni strani legati ai cubi viola.

A quanto pare, due di questi hanno iniziato a muoversi seguendo un percorso ben preciso, e non è da escludere che eventi come questo possano ripetersi anche nelle prossime settimane. Cosa succederà? C’è chi già ha una teoria piuttosto attendibile: tutti i cubi si dirigeranno in un unico punto, per aprire un varco ancor più grande sul ViceVerso.

Fortnite, la skin segreta potrebbe essere la Regina

In attesa di capire cosa ne sarà dei famosi cubi viola, su Fortnite c’è chi già si interroga sulla famosa skin segreta del Pass Battaglia. In questo senso, i dataminer stanno lavorando per trovare informazioni utili volte ad arrivare alla soluzione definitiva. Secondo quanto si vocifera, pare che quest’ultima potrebbe essere la Regina.

Modificando la sagoma presente nel menu di gioco, infatti, qualcuno è riuscito a rendere visibile l’immagine della skin segreta. È altamente probabile che si tratti proprio della figura misteriosa, che si paleserà ai giocatori in futuro. Non resta che attendere ulteriori indizi o la conferma ufficiale da parte di Epic Games.