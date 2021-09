FIFA 22, pubblicati gli overall dei giocatori: la lista completa

Il lancio ufficiale di FIFA 22 è sempre più vicino. Questa mattina, EA Sports ha reso noti gli overall dei giocatori. Ecco la lista completa

Manca sempre meno all’arrivo sugli scaffali di FIFA 22, nuovo capitolo del videogame calcistico più famoso al mondo in uscita il 1° ottobre. EA Sports ha voluto anche questa volta fare le cose in grande, con tantissime novità che andranno ad interessare tutte le sue modalità di punta. Ovviamente l’attenzione è rivolta soprattutto all’Ultimate Team, vero fiore all’occhiello del franchise.

I fan erano sopratutto in attesa di sapere gli overall dei giocatori, così da farsi un’idea sui migliori giocatori da acquistare una volta che sarà uscito il gioco. Ce ne sono tantissimi e non mancano le sorprese. Un esempio? Cristiano Ronaldo è stato spodestato non solo da Lionel Messi, ma anche da Robert Lewandowski!

FIFA 22, ecco la lista dei migliori giocatori

Per l’ennesimo anno consecutivo, sarà Lionel Messi il miglior giocatore presente su FIFA 22. 93 il suo overall, che precede Robert Lewandoski con 92 e l’acerrimo rivale Cristiano Ronaldo a 91. Per trovare il primo italiano bisogna scendere alla 13esima posizione con Gianluigi Donnarumma, nuovo acquisto del PSG e con una valutazione pari a 89. Presenti anche Szczesny e Dybala a 87, mentre il migliore dell’Inter è Handanovic con 86.

Come da accordi, le squadre che collaborano con il titolo di EA Sports hanno già mostrato in anteprima tutta la loro rosa completa. Per esempio, il Milan potrà vantare Maignan, Kessié e Theo Hernandez con 84 di overall. Oltre al portiere, l’Inter avrà anche Skriniar a 86 e Lautaro Martinez a 85.