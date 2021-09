Emoji, presto ne arriveranno altre 37: ecco tutte le novità – FOTO

Sono in arrivo altre 37 super emoji tutte nuove. Il consorzio Unicode le ha approvate poco fa, annunciandole per il 2022

Negli ultimi anni, le emoji sono diventate parte integrante della comunicazione via internet. Che sia per accompagnare un messaggio o addirittura per sostituirlo, ormai esista una faccina per ogni evenienza. Anche quest’anno, il consorzio Unicode ha finalizzato la lista di tutte le nuove emoji che entreranno a far parte della lista su tablet, smartphone, computer e app di messaggistica dal 2022.

Ce ne sono ben 37 di completamente nuove, alle quali vanno aggiunte 75 varianti di quelle già esistenti. Si parla per esempio di nuove tonalità per i colori della pelle. Con questa nuova aggiunta, la lista totale sarà dunque composta da ben 838 emoji in totale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite, sensazionale scoperta sulla stagione 8: lo ha svelato un leak

Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k #絵文字 pic.twitter.com/xuTf8Os02K

— The Unicode Consortium (@unicode) September 7, 2021