Diletta Leotta-Can Yaman, crisi di nervi e lacrime: che retroscena. I fan continuano a chiedersi cosa ne sarà della loro storia

Hanno rappresentato per diversi mesi la coppia più gettonata di Instagram. Diletta Leotta e Can Yaman sono oltre che bellissimi anche seguitissimi sui social. Ogni loro movimento finisce sotto la lente d’ingrandimento e la privacy viene spesso calpestata. Si era parlato di una rottura già prima dell’estate e le location scelte per le vacanze (separate) ne sono una testimonianza. Ognuno per conto suo, con gli amici e la famiglia, ma mai uno scatto fianco a fianco. Più che un indizio che qualcosa non stesse andando per il meglio, così come l’assenza di Can alla festa di compleanno di Diletta, festeggiata in Sicilia.

Una cosa è certa. Dal punto di vista sentimentale qualche sofferenza questa storia deve averla data ai protagonisti, visto le foto scattate dal settimanale ‘Diva e Donna’. Can Yaman appare in lacrime, pensieroso e piuttosto triste.

Diletta Leotta-Can Yaman, crisi di nervi e lacrime: la sofferenza dell’attore turco

Non è sicuro che questo sia dovuto alla fine della relazione con la showgirl italiana, visto che ufficialmente non è mai stato comunicato. Però secondo quanto scritto dai colleghi, il modello avrebbe attraversato una vera crisi di nervi dopo la separazione. Il tutto in controtendenza rispetto a chi sosteneva che si trattasse solo di una coppia finta, creata per le copertine. Lo scoop delle lacrime ha alimentato anche ulteriore gossip su quello che potrebbe essere l’evoluzione (ormai ai minimi termini) della loro storia.

Dai possibili fiori d’arancio ad una separazione che non si sa se possa essere stata consensuale o no. Quello che è certo, sentendo anche Diletta Leotta ai microfoni di Italia 1, qualcosa è venuto meno. Intervistata dalla trasmissione ‘Buoni o Cattivi‘, la presentatrice non ha fatto nessun riferimento a Can Yaman, nè nel bene nè nel male. Una freddezza davvero sospetta per un possibile fidanzato. Lei stessa ha solo sottolineato che il suo uomo ideale deve essere rispettoso e deve farla sentire amata. Chissà se l’attore di Istanbul non è riuscito a cogliere nel segno proprio per questo motivo.