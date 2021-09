Calciomercato Inter, salta tutto: che mazzata per Simone Inzaghi e per tutti i tifosi della compagine nerazzurra.

Dopo l’amaro pareggio rimediato a Genova contro la Sampdoria, per l’Inter è già tempo di pensare nuovamente al campo. Mercoledì sera a San Siro arriva il Real Madrid di Carlo Ancelotti, per una prima giornata di Champions League che già si prospetta di fuoco.

Intanto, la dirigenza continua a lavorare anche in ottica calciomercato per risolvere le lacune della rosa messa a disposizione di Simone Inzaghi. Le prime uscite stagionali hanno mostrato come ci sia un giocatore in particolare che non sta vivendo un momento semplice: Samir Handanovic. E Marotta sembra già aver trovato il suo sostituto per il prossimo anno.

Calciomercato Inter, parla Ten Hag: “Onana? Gli ho consigliato di rinnovare”

Dopo la vittoria del suo Ajax contro il PEC Zwolle, l’allenatore Erik Ten Hai è stato intervistato dai microfoni del De Telegraaf. Oltre ad aver commentato il match, il tecnico si è soffermato anche sulla delicata situazione Onana, obiettivo dichiarato dell’Inter. “Penso che sia meglio per tutti estendere il suo contratto. L’ho anche consigliato a lui. Il prolungamento è sicuramente un’opzione per me, ma se ne occuperanno Marc Overmars e il giocatore” le sue parole.

“Lo abbiamo inserito nella lista per la Champions League, non è stato fatto senza motivo. Gli sono grato per quello che ha fatto per l’Ajax e per me, se il club avrà bisogno di lui, spingerò per poterlo reclutare di nuovo” ha poi concluso l’allenatore dei Lancieri.