Brave and Beautiful, improvvisa decisione della produzione: cambia tutto in vista delle prossime settimane.

Con l’arrivo dell’autunno diversi programmi o serie televisive vengono messe in standby. In questo scatolone è stata messa anche la soap opera turca Brave and Beautiful. Tale decisione, seppur dettata dal ritorno in onda di altri amatissimi programmi, non è piaciuta per niente ai tanti fan che avrebbero voluto conoscere l’evoluzione della storia d’amore tra Cesur e Suhan.

L’ultima puntata prima di essere sospesa è andata in onda venerdì 10 settembre. Sono stati trasmessi solo 56 delle circa 100 puntate. Adesso stando alle ultime indiscrezioni sopra spiegate gli episodi inediti di Brave and Beautiful potrebbero andare in onda molto presto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Aida Yespica rivela il dramma che ha stravolto la sua vita: “Mi è successo a 7anni”

Brave and Beautiful, messa in onda nuove puntate: improvvisa decisione

Importanti novità fanno ben sperare i milioni di telespettatori che hanno seguito con ansia le vicende legate alla travagliata storia d’amore tra Cesur e Suhan. Le puntate inedite di Brave and Beautiful, stando alle indiscrezioni diramate da SuperGuidaTv, potrebbero tornare in onda tra alcune settimane, più precisamente a dicembre durante il periodo natalizio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Scuola, l’ex ministro Fioramonti a iNews24: “Classi pollaio e niente aerazione, così il green pass non protegge gli studenti”

Le nuove puntate potrebbero tornare in onda più presto del previsto e addirittura, stando al cambio di giorno per Amici di Maria De Filippi, ci sarà lo spazio per una soap opera che potrebbe essere proprio Brave and Beautiful.