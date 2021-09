Anticipazioni Tempesta d’Amore, esplode la passione tra due protagonisti

Non mancheranno colpi di scena nei nuovi episodi della seguitissima soap opera tedesca. Al Fürstenhof tutto è possibile: le anticipazioni di Tempesta d’Amore

Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore lasceranno gli appassionati della soap opera senza parole. Saranno diversi i protagonisti che troveremo al centro dell’attenzione al Fürstenhof, il lussuoso albergo bavarese. Tra questi sicuramente Christoph Saalfeld che per l’ennesima volta si troverà coinvolto in particolari triangoli sentimentali.

Questo ultimo inoltre presentatosi alle regionali sarà battuto da Engel la quale verrà eletta come consigliera. Il nuovo incarico però la porterà a fare uso di tranquillanti. Ma stando alle ultime anticipazioni di Tempesta d’Amore, Christoph convincerà Engel ad aiutarlo in un nuovo progetto. Di cosa si tratta? Lo scopriremo molto presto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, nuovi ingressi sconvolgono la trama

Christoph e Rosalie, il bacio passionale: le anticipazioni di Tempesta d’Amore

In tutta questa vicenda giocherà un ruolo importante anche Rosalie. Difatti a causa sua il progetto di Christoph non andrà in porto. Ma tra i due ci saranno ulteriori colpi di scena. Christoph la inviterà a partecipare ad una degustazione di vini e li succederà qualcosa di molto curioso: dopo l’evento ci sarà un bacio intriso di passione.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Una vita anticipazioni, cambia tutto all’ultimo istante: la decisione

Come la prenderà Michael quando scoprirà del tradimento? Non ci resta che vedere i nuovi episodi per scoprire l’evoluzione della faccenda. Intanto Christoph e Rosalie non saranno gli unici a scoppiare nella passione. Come loro, anche tra Ariane e Robert accadrà qualcosa di improbabile.