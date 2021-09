Amici 21, le anticipazioni: non si riempiono da subito tutti i banchi, chi arriverà?

La prima puntata di Amici 21 è stata registrata il 15 settembre: ci sono numerose anticipazioni riguardo a cosa avverrà. Ad esempio, non tutti i banchi della scuola si riempiranno: ecco le indiscrezioni su cosa potrebbe succedere.

La anticipazioni sulla nuova edizione di Amici 21 confermano che il talent-show di Maria De Filippi inizierà il 19 settembre. Le prime puntate saranno di domenica, invece che di sabato, proprio per sopperire al ritardo della trasmissione che sarà condotta da Anna Tatangelo, e cioè Scene da un matrimonio.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, comunicato e cambiamento storico: decisione improvvisa

NON PERDERTI >>> Amici 21, svelati i ballerini professionisti: c’è un nome sensazionale

Nella prima puntata, in studio ci saranno una pioggia di ospiti. Un po’ come successo lo scorso anno, quando si è festeggiato il ventennale, su ogni banco ci sarà un vip, che si alzerà quando gli studenti scelti col meccanismo della leva sceglieranno dove sedersi. Oltre alla vincitrice Giulia Stabile, in studio ci dovrebbero essere anche Deddy e Aka7even.

Amici 21, che anticipazioni! C’è anche il figlio di D’Alessio

Secondo le anticipazioni della prima puntata di Amici 21, fra i numerosi vip in studio ci dovrebbero essere Gerry Scotti, Roberto Baggio, Raul Bova, Eleonora Abbagnato, Tommaso Paradiso, Linus, Martin Castrogiovanni, Filippo Magnini e Alessio Sakara. Fra gli insegnanti, Lorella Cuccarini è confermata al canto, mentre Raimondo Todaro andrà al ballo.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, indiscrezione pazzesca: l’influencer farà parte del cast?

Gli studenti di questa stagione saranno quattordici, ma nella prima puntata si riempiranno solo dodici banchi. Fra i concorrenti scelti da Lorella Cuccarini c’è anche Luca D’Alessio, in arte LDA, che è il figlio di Gigi D’Alessio. Per i due posti vacanti, invece, Il vicolo delle news suggerisce che potrebbero subentrare Rochelle o Elisabetta Ivankovich.