Stories un po’ particolari, sguardi ipnotici ed i fan volano con la fantasia: i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi stanno insieme?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da R.D.G.—>Amici 20 ‼️FANPAGE‼️ (@rosaismykomorebi)

Negli ultimi giorni, Esa Abrate e Rosa Di Grazia hanno passato moltissimo tempo insieme. Dopo la rottura con Deddy, la ballerina partenopea è stata accostata a tanti volti del talent show, tra cui anche Aka7even, cantante molto amico del suo ex. Una matassa difficile da sbrogliare, ma che è stata subito messa in chiaro da Esa che ha risposto ad ogni gossip.

LEGGI ANCHE > > > Una Vita anticipazioni, il piano di Velasco viene alla luce: il gesto folle di Laura



NON PERDERTI > > > Alfonso Signorini contro una concorrente del GF Vip 6: “Ha mentito a tutti”

“Ho letto un sacco di articoli e un sacco di messaggi in cui dite che io e Rosa flirtiamo e stiamo insieme. No. Io e Rosa siamo amici e basta. Come dice lei esiste l’amicizia tra uomo e donna. Quindi smentisco tutto, non è vero. Le voglio un sacco bene. Già mi manca”. Dopo queste parole da parte di Esa, anche Rosa ha pubblicato uno screen di una loro videochiamata con didascalia: “Amicizia uomo e donna. Manchi anche tu”.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, shock per le principesse: trovato uno scarafaggio – VIDEO

Amici, Rosa ed Esa smentito: e Deddy invece?

Stando ad alcune indiscrezioni che da giorni circolano sul web, ci sarebbe un riavvicinamento tra Rosa Di Grazia e Deddy. L’amore nato nel corso del talent show, sarebbe terminato dopo l’uscita della ballerina partenopea, ma i due sono rimasti in buoni rapporti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Stefano Accorsi, è bufera sul suo cachet: “Ci è stato tenuto nascosto”

Nei giorni scorsi, però, qualcosa ha fatto pensare ai tanti fan che tra i due ci possa essere un lento e segreto riavvicinamento: sarà vero?