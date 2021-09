Amici 20, fra Sangiovanni e Giulia Stabile è tutto finito? Parla la ballerina

Sono ormai diverse settimane che si parla di una rottura fra il cantante e la ballerina di Amici 20, Sangiovanni e Giulia Stabile. Questa volta è voluta intervenire lei, per raccontare cosa sta succedendo.

Sono ormai diverse settimane che continuano a rincorrersi le voci di una rottura fra la coppia che ha fatto innamorare tutti nel corso di Amici 20. Giulia Stabile e Sangiovanni, però, hanno prontamente cercato di smentire tutte le voci negative intorno a loro invocando la privacy, oltre a respingere l’idea di doversi esporre al pubblico come coppia.

Ad inizio settembre, però, Giulia Stabile ha partecipato alla festa di compleanno di Deddy. In molti hanno notato che è arrivata da sola, e Sangiovanni non si è neanche presentato. Inoltre, i due non sono stati più visti in giro insieme da diversi giorni. Anche in questo caso, però, Giulia è intervenuta personalmente per smentire tutto.

Amici 20, Giulia Stabile risponde ai suoi fan: c’è stata una rottura con Sangiovanni?

Con un messaggio sui social, Giulia Stabile ha voluto rispondere come al solito alle numerose domande dei fan. Non si è tirata indietro neanche quando le hanno chiesto se davvero con Sangiovanni fosse tutto finito. La risposta di lei è stata molto decisa: sarebbero molto felici insieme, ma non vorrebbero rendere pubblico il rapporto.

I due avranno numerosi impegni professionali che li terranno lontani nelle prossime settimane. Oltre ad essere diventata ballerina professionista di Amici, Giulia sarà con Witty Tv dietro le quinte di Tu si que vales. Sangiovanni, invece, sta continuando la promozione del suo album, dove Malibu e Lady sono diventate delle vere e proprie hit musicali.

Ecco il messaggio pubblicato da Giulia Stabile su Twitter riguardo al sua relazione con Sangiovanni: