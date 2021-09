Alberto Matano punge Barbara d’Urso: esordio col botto

Grande successo per la prima puntata de La Vita in Diretta con Alberto Matano. Il conduttore manda anche una frecciata a Barbara D’Urso: le sue parole.

Alberto Matano ha aperto la nuova stagione de ‘La Vita in Diretta‘ con il botto. Infatti il presentatore Rai, dopo una puntata scoppiettante, ha salutato i propri telespettatori lanciando una pesante frecciatina a Barbara D’Urso ed al suo Pomeriggio Cinque. La showgirl campana ha iniziato la nuova stagione televisiva con una settimana d’anticipo, anche per far abituare i propri seguaci alla nuova natura del suo talk show.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Michael Schumacher, l’annuncio bomba della moglie: fan increduli

Mentre invece Matano ha fatto il suo esordio solamente nella giornata di ieri, ma il giornalista sente tantissimo la sfida di ascolti. Infatti al presentatore non è andata giù la scelta di Mediaset di togliere opinionisti e personaggi trash dalla trasmissione della D’Urso, rendendo quindi la sua trasmissione una sorta de ‘La Vita in diretta‘ versione Biscione. Andiamo quindi a vedere la frecciatina lanciata da Matano al termine della puntata.

Alberto Matano e la ‘stilettata’ a Barbara d’Urso: “Ci vediamo domani…”

Alberto Matano anche quest anno sarà il grande protagonista de ‘La Vita in Diretta‘. Infatti il presentatore ha concluso la prima puntata del suo talk show lanciando una pesante frecciatina a Barbara D’Urso. Lo showman salutando i suoi telespettatori ha affermato: “La prima è andata. Vi aspetto domani qui alla Vita in Diretta” – prima di chiudere la puntata però ha aggiunto – “La Vita in Diretta, quella vera! Ci vediamo domani“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GF Vip 6, tre concorrenti sono già a rischio espulsione? I fatti – VIDEO

Proprio quest’ultima affermazione ha fatto scatenare i telespettatori del talk show Rai, che hanno ripreso la frase su Twitter. Infatti gli utenti del social hanno potuto notare come i cambiamenti della Mediaset abbiano fatto diventare Pomeriggio Cinque pressochè identico alla trasmissione del servizio pubblico. Adesso in molti si chiedono se la D’Urso risponderà a Matano o se nelle prossima puntata del suo talk show sorvolerà sulla polemica del conduttore.