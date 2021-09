Uomini e Donne, malore per ex tronista: ansia tra i suoi fan – VIDEO

Brutto spavento in seguito ad una partecipazione ad un evento per l’ex tronista di Uomini e Donne che racconta il dramma su Instagram

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, ha raccontato di quanto è accaduto durante una serata evento di Milano, ieri sera, cui era stata invitata insieme ad altra gente del mondo dello spettacolo e dei social. Questa mattina, infatti, la Ghio ha pubblicato una foto a letto con una tazza di caffè ed ancora sotto le lenzuola: “Mi sono sentita male ed ho passato metà del tempo dietro ad un camion sdraiata per terra a gambe alzate”.

Dopo qualche ora dalla foto postata, l’ex tronista ha postato delle stories in cui ha raccontato la situazione: “Sono sotto una terapia di due farmaci molto forti, da quattro cinque giorni. Ieri abbiamo rischiato il dramma, mentre chiacchieravamo a questo evento, ad un certo punto ho riconosciuto subito quella sensazione, ma ho fatto finta di nulla, mi sono seduta pensando ‘mi passerà’. Invece no, ho cominciato a sudare tantissimo, li ho chiamato Elisa, ho cominciato a vedere tutto nero, sono svenuta per terra fortunatamente dietro le cucine, cadendo poi ho rimesso”.

Uomini e Donne, il dramma sfiorato per Sabrina Ghio

Sono mesi, ormai, che Sabrina Ghio racconta della malattia contro la quale sta combattendo, anche se più volte è stata severa anche con sé stessa, ammettendo di non voler raccontare soltanto il brutto del suo percorso.

Tra interventi, analisi e medicinali, l’ex tronista di Uomini e Donne ha sempre voluto aggiornare, con un sorriso sulle labbra, i suoi followers che tanto la amano.