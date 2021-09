Tale e Quale Show sta per tornare. Tra meno di 76 ore il programma condotto da Carlo Conti tornerà sul piccolo schermo.

Tale e Quale Show sta scaldando i motori in vista del ritorno in televisione che avverrà dal prossimo venerdì 17 settembre. Tra qualche giorno quindi, milioni di telespettatori potranno guardare lo show che andrà in onda su Rai 1 dove parteciperanno diversi volti della scorsa stagione del GF Vip.

Nel cast ci saranno diversi ex concorrenti del Grande Fratello Vip, la quinta edizione, come Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Entrambi erano amatissimi dal pubblico e la loro presenza porterà sicuramente maggiori visualizzazioni al programma.

Tale e Quale Show, clamoroso annuncio: “Il vincitore sarà Pierpaolo Pretelli”

Venerdì inizia la nuova avventura di Carlo Conti a Tale e Quale Show dove ha messo in piedi un grande cast. Per questa nuova edizione, come già accennato, ci sarà Stefania Orlando, la conduttrice reduce dal terzo posto ottenuto al Grande Fratello Vip dietro a Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi.

La presentatrice ha rilasciato un’intervista a Vero TV prima dell’inizio del programma, dove ha confessato le proprie sensazioni prima della partenza del format. “Per la vittoria punterei molto su Pierpaolo Pretelli, un ragazzo che ha talento e un’ attitudine imitativa molto spiccata. Concorrenti delle edizioni passate? Ho amato molto Giò Di Tonno per la sua mimica e trasformazione vocale, poi Valerio Scanu”.