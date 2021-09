Royal Family, Kate Middleton come Lady Diana? Gli scatti rubati – FOTO

Alcuni scatti rubati di Kate Middleton con i figli George e Charlotte rivelano un aspetto molto intimo e sottovalutato della contessa, che la renderebbe molto più simile a Lady Diana di quanto si pensi.

Kate Middleton è stata paparazzata insieme ai figli George e Charlotte durante un’uscita privata. Non ci sarebbe nulla di straordinario, se non fosse che gli scatti rubati in esclusiva mondiale da Chi Magazine richiassero alla memoria le fotografie che raffiguravano William e Harry in compagnia della loro madre.

A giudicare dalle foto, sembrerebbe Kate Middleton stia cercando di regalare qualche momento di normalità ai figli, proprio come Lady Diana. La duchessa di Cambridge è stata sorpresa in una cartoleria mentre i figli sceglievano la cancelleria per le loro esigenze scolastiche. Ma ci sarebbe un altro dettaglio incredibile.

Royal Family, Kate Middleton è incinta del quarto figlio?

Kate Middleton non ha mai nascosto la sua voglia di avere una famiglia numerosa, ed è davvero entusiasta del suo ruolo di madre. Non stupirebbe dunque la notizia di una quarta gravidanza, che sembra trasparire dall’abito leggero indossato per la visita in cartoleria con i figli George e Charlotte.

C’è un altro dettaglio sorprendente nelle foto diffuse da Chi: la moglie di William sembrerebbe andare in giro senza alcuna guardia del corpo. Inoltre, si può vedere un tenerissimo George intento a pagarsi da solo le matite colorate e le gomme colorate per la sorellina, con la mancia che evidentemente gli stanno dando i genitori.

Ecco le foto diffuse in anteprima da Chi: