Royal Family, grave lutto per la Regina Elisabetta: è davvero a pezzi. La monarca piange un altro parente dopo la scomparsa del suo Filippo

Non è un momento facile quello che che sta attraversando la Regina Elisabetta. Sua Maestà ha perso il compagno di una vita, il principe Filippo, lo scorso aprile, rimanendo sola al comando di Buckingham Palace. Ora a distanza di pochi mesi un altro lutto l’ha colpita molto da vicino e riguarda una delle persone a lei più vicine. Il 9 settembre è morto Sir Timothy Colman, all’età di 91 anni. Sir Timothy, un uomo d’affari britannico parte della famosa famiglia Colman Mustard, era considerato un grande amico di Elisabetta ed era un ospite frequente nella sua residenza di Norfolk.

Colman era anche imparentato con la regina per aver sposato nel 1951 Lady Mary Colman, nata Bowes-Lyon.

Lady Mary, morta a gennaio all’età di 88 anni, era la figlia del capitano Michael Bowes-Lyon e di Elizabeth Margaret Cator, nipote della regina madre.

I due, diventati quindi cugini oltre che amici, avevano trascorso tutta l’infanzia insieme, cementando un grande rapporto. Tanta era la fiducia che Elisabetta riponeva in Sir Timothy da nominarlo Lord Luogotenente di Norfolk.

I suoi compiti includevano la presentazione di premi per conto di Sua Maestà, l’organizzazione e l’hosting di visite reali e la partecipazione a impegni. Uno di questi fu il Maundy Service nell’aprile 1996. Il sovrano riconobbe la dedizione di Sir Timothy al suo ruolo e alla Corona in quello stesso mese lo nominò al Nobilissimo Ordine della Giarrettiera. Un titolo tanto glorioso nel Regno Unito, assegnato in passato anche a Sir Winston Churchill.

Sir Timothy lascia tre figlie – Sarah, Sabrina ed Emma – e due figli – James e Matthew. Inoltre aveva anche 10 nipoti e 16 pronipoti. Un vuoto davvero difficile da colmare e il segno sempre più triste per Elisabetta del tempo che scorre velocemente e porta via gli affetti più cari.