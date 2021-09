Richiami alimentari, ritirato pesce per scadenza errata: il marchio

Richiamati tranci di salmone marinati per errata data di scadenza sulle confezioni. Ecco i dettagli: qual è il marchio

E’ stato pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto di tranci di salmone marinati Red Thai prodotto dalla Mowi Gourmet. Per un errore di impostazione della stampante, la data di scadenza riportata sulla confezione è errata in quanto siano stati invertiti il giorno e il mese dell’anno.

La data di scadenza indicata è quella del 9 ottobre 2021 anziché del 10 settembre 2021. Il lotto di produzione del prodotto in questione è 02B821238 venduto in confezioni da 220 grammi. Per tutti coloro che hanno acquistato i tranci Red Thai della Mowi Gourmet sono pregati di controllare la data riportata sulla confezione.

Richiamati dal mercato tranci di salmone prodotti dalla Mowi Gourmet

Le confezioni di salmone richiamato sono state prodotte da Mowi Poland Sa nello stabilimento Duninowo 39, 76-270 Ustka, in Polonia. Il lotto di produzione è lo 02B821238 con marchio di identificazione PL 22121818 WE.

Coloro che hanno acquistato il suddetto prodotto sono invitati a controllare la data di scadenza riportata sulle confezioni. Se la data dovesse andare oltre il 10/09/2021 io prodotto dev’essere riportato al punto vendita.