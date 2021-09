Michael Schumacher, l’annuncio bomba della moglie: fan increduli

La moglie di Michael Schumacher, Corinna, ha fatto un’annuncio del tutto inaspettato riguardo quello che Netflix sta per trasmettere sulla vita di suo marito, il leggendario pilota diventato per sette volte campione di Formula 1.

Netflix ha annunciato che il 15 settembre sarà disponibile in streaming un documentario dal contenuto esplosivo: si tratta infatti di un video riguardo la vita di Michael Schumacher. Dal 2013, quando ebbe un incidente mentre sciava in Francia, non si è più saputo nulla riguardo le sue condizioni di salute.

Quello che è certo, però, è che versi in uno stato molto grave. Da otto anni, nonostante i tentativi della famiglia di trovare una cura che potesse migliorare la sua salute, sembrerebbe che Michael Schumacher sia solo peggiorato, soprattutto a causa dei numerosi farmaci che ha dovuto assumere.

Michael Schumacher arriva su Netflix: tutti i dettagli

La moglie di Michael Schumacher, Corinna, ha parlato con Netflix riguardo i contenuti del documentario. Ha spiegato che, oltre a ripercorrere i momenti più salienti della vita sportiva del sette volte campione di Formula 1, verranno anche mostrati dei momenti di vita familiare, rispettando comunque la privacy dell’ex pilota.

Corinna si lascia ancora trasportare dall’emozione quando ricorda che Schumacher, prima dell’incidente, aveva commentato che sarebbe stato forse meglio andare a Dubai, piuttosto che stare lì con la neve. Ed ha aggiunto: “Mi manca ogni giorno, e questo non succede solo a me. Ai bambini, a suo padre, a tutti quelli intorno a lui manca“.