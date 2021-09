Meteo, l’autunno bussa alle porte: primi accenni su alcune regioni: martedì 14 settembre sarà l’ultima giornata veramente calda dell’anno

Per molti ma non per tutti. Martedì 14 settembre si annuncia come l’ultima giornata di grande calore su tutta Italia perché nel giro di poche ore la situazione è destinata a cambiare, anche in maniera radicale.

Ancora per 24 ore comunque, salvo alcune eccezioni, l’Italia sarà interessata dalla copertura dell’Anticiclone Nord-Africano che significa ancora caldo e temperature oltre la media. Ne beneficeranno soprattutto le regioni meridionali, con la colonnina pronta a superare quota 35 gradi mentre sul Centro-Nord arriverà a punte di 30 gradi.

Un’ultima ondata di calore perché dobbiamo prepararci ad un brusco cambiamento da metà settimana. Mercoledì 15 e giovedì 16 settembre infatti è annunciato l’arrivo di una perturbazione direttamente dalla Penisola Iberica. In concreto significa prevalente instabilità atmosferica, con temporali sparsi e calo termico in alcuni casi sensibile.

Meteo, l’autunno bussa alle porte: le regioni più a rischio sono queste

Andando nel dettaglio delle previsioni meteo per oggi, martedì 14 settembre, gli unici che dovranno prestare attenzione sono gli abitanti di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. A partire dalle prime ore del pomeriggio infatti sono annunciate piogge in qualche caso intense soprattutto su Alpi e Prealpi al confine con la Lombardia. Soleggiato e caldo, anche al di là del consueto, sul resto del Nord. Nuvoloso in prevalenza a Milano come a Torino, decisamente meglio in Veneto, Friuli e Trentino.

Al Centro sarà invece una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo generale con cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. La temperatura rimarrà decisamente estiva con il sole a baciare la Capitale e solo qualche cenno di nuvole sui litorali tirrenici.

Infine al Sud e sulle isole avrà la meglio un campo di alta pressione. Anche in questo caso tempo molto piacevole con cielo sereno o al massimo nuvoloso. Sole e temperatira elevata su Campania e Puglia, qualche nuvola innocua sulla Sicilia e sulla Sardegna.