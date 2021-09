Infortunio Ibrahimovic, che mazzata per il Milan: le sue condizioni

Altra tegola in casa Milan. Infortunio per Zlatan Ibrahimovic, lo svedese non ci sarà per la trasferta di Liverpool

Manca un giorno esatto all’attesissimo ritorno del Milan in Champions League. Poco fa, però, è arrivata una vera e propria mazzata per gli uomini di Pioli: Zlatan Ibrahimovic non sarà del match a causa di un infortunio. Per lo svedese si tratta di una sofferenza al tendine d’Achille.

Nulla di preoccupante comunque. Come riportato da Sky Sport, infatti, l’allenatore ha deciso di tenerlo fuori a scopo precauzionale. Lo svedese continuerà ad allenarsi a Milanello e quasi sicuramente ce la farà per la trasferta di domenica sera a Torino contro la Juventus. Rimandato dunque il “nuovo” esordio in Champions League per l’attaccante milanista.

Infortunio Ibrahimovic, ecco come ripiegherà il Milan di Pioli

Una notizia che non ci voleva. Il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic a causa di un infortunio, e Stefano Pioli sarà costretto a reinventare la formazione in vista della trasferta di Liverpool. Vista l’assenza dello svedese, è già partito il ballottaggio tra Olivier Giroud e Ante Rebic. L’attaccante francese è stato lontano dai campi d’allenamento per più di una settimana a causa del Covid-19, e potrebbe non avere i 90 minuti nelle gambe.

Ecco perché nel ruolo di prima punta potrebbe tornarci Rebic, che tanto bene ha fatto domenica pomeriggio contro la Lazio a San Siro. Sicuramente la rifinitura di domani scioglierà ogni dubbio anche a Stefano Pioli, per capire come far male ai Reds di Jurgen Klopp.