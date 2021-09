Grande Fratello Vip, ex concorrente ricoverata in ospedale: le sue condizioni

Un malore ha costretto l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ad andare al Pronto Soccorso dove hanno deciso di ricoverarla

Sonia Lorenzini, l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP è finita in ospedale a seguito di un malore. A spiegare cos’è accaduto è stata lei stessa con delle storie su Instagram: “Nottata da dimenticare, mattinata pure peggio”, ha scritto come didascalia di una storia che la vede in un letto d’ospedale ed intubata, “Niente di grave o almeno ora lo so perché al mio risveglio ero molto preoccupata, ma tutto risolvibile”.

LEGGI ANCHE > > > Ainett Stephens, il terribile dramma della nuova gieffina: fan commossi

NON PERDERTI > > > Scherzi a Parte, incredibile retroscena: “Un Vip ha contattato la polizia dopo 10 minuti”

Per finire, ha ammesso che nei prossimi giorni staccherà un po’: “Off per qualche giorno, poi vi spiegherò”.

LEGGI ANCHE > > > Tale e Quale Show, clamoroso annuncio: “Il vincitore sarà Pierpaolo Pretelli”

Grande Fratello VIP, Sonia Lorenzini aggiorna sulle sue condizioni

Un nuovo aggiornamento su Instagram di Sonia Lorenzini non è tardato ad arrivare, l’ex concorrente del Grande Fratello VIP, infatti, è tornata attiva sui social soltanto poche ore dopo l’annuncio: “Volevo rassicurare tutti. Sono stata dimessa ora dopo qualche ora di osservazione”. Stando alle sue parole, dunque, la Lorenzini è già fuori dall’ospedale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Aida Yespica rivela il dramma che ha stravolto la sua vita: “Mi è successo a 7anni”



“Come ho anticipato nella storia di prima non è nulla di che e non ci si lamenta che le cose gravi sono altre”, ha spiegato l’ex gieffina, “Stamattina mi sono svegliata e mi sono preoccupata abbastanza perché avevo tutto il viso che sembrava un palloncino, ero gonfia, gonfissima”. Per concludere, la Lorenzini ha scritto: “Ho sicuramente avuto una forte crisi allergica, attualmente cerchiamo di capire attraverso le analisi a cosa”.