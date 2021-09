Giovanni Terzi racconta la sua malattia: Eleonora Daniele reagisce così – VIDEO

Giovanni Terzi ha raccontato della sua malattia, la stessa che ha portato via sua madre: la reazione di Eleonora Daniele è eloquente

A Storie Italiane, Giovanni Terzi ha raccontato della malattia che l’ha colpito che è la stessa che gli ha portato via la madre: è affetto da dermatomiosite amiopatica. In studio con Eleonora Daniele, l’attuale compagno di Simona Ventura ha svelato: “Me ne sono accorto facendo una passeggiata con la famiglia in montagna lo scorso dicembre. Io che di maratone ne ho fatte 5 da un po’ di tempo facevo fatica a respirare”.

La cura e l’accortezza della compagna è stata fondamentale per capire in tempo di cosa si trattasse: “Simona a quel punto, dopo due ore, aveva chiamato il medico. Da li è iniziata un’analisi completa del mio stato, li i medici hanno capito che i polmoni erano compromessi al 40%”.

Giovanni Terzi ed il racconto drammatico: Eleonora Daniele non reagisce bene

Ad un certo punto della storia raccontata da Giovanni Terzi, l’uomo ha detto qualcosa che ha particolarmente infastidito la padrona di casa: “Sono in cura al San Matteo di Pavia, queste medicine costerebbero circa 7000 euro al mese per curarmi. Sono all’interno di malattie rare e non pago neanche il ticket. Sono in una struttura con medici straordinari. Mi rendo conto di quanto grande questa nazione che ti permette di curarti in modo gratuito”.

A questo punto, infatti, Eleonora Daniele ha voluto ricordare della sua posizione da uomo privilegiato: “Purtroppo sai che non è sempre così, lo sai, che noi abbiamo fatto una grande battaglia, e continueremo a farla perché non è ancora finita con la sma, perché ci sono tanti bambini ancora adesso che non possono avere accesso a queste cure”.

