GF Vip 6, votazione “truccata”? La scena non lascia dubbi – VIDEO

La prima serata del GF Vip 6 si è conclusa con le sorelle Selassié e Manila Nazzaro nominate e finite a dormire nella stiva: una votazione è truccata?

Quella di ieri sera è stata la prima puntata del GF Vip 6 che non ha risparmiato colpi di scena, gaffe e le prime discussioni. Un’altra cosa che a qualcuno è sfuggito -ma a molti altri no- è il momento delle nomination. La prima ad esser stata chiamata in confessionale, infatti, è stata Katia Ricciarelli gentilmente accompagnata da Alex Belli. Poco fuori la porta, l’attore emiliano ha suggerito alla tenore chi votare ed al minuto 02:50:00 circa, della puntata di ieri, si sente chiaramente: “Manila”.

Una volta entrata nel confessionale, Katia Ricciarelli ha prima fatto un po’ di manfrine dicendo di non sapere chi votare, di non vedere i volti delle ragazze da votare, poi ha sganciato il nome: Manila Nazzaro.

GF Vip 6, votazione ‘truccata’? Manila vittima di strategia

Oltre al voto di Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro ha avuto quello di Raffaella Fico che, però, è stata chiamata a dare la sua nomination allo scoperto, senza servirsi del confessionale. L’ex Miss Italia non si è scomposta alla nomination, ma ha dovuto subire la momentanea punizione da parte del Grande Fratello: dormire nella stiva con le sorelle Selassié.

Per animare la nottata, invece, la produzione ha deciso che le sorelle Selassié avrebbero potuto scegliere un uomo da portare con loro nella stiva: Alex Belli è stato beffato.