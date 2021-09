GF Vip 6, tre concorrenti sono già a rischio espulsione? I fatti – VIDEO

Dopo la fine della prima puntata del GF Vip 6, che ha promesso subito di regalare molte emozioni, in tanti hanno segnalato quanto hanno fatto ben tre inquilini della casa del Grande Fratello, che sono dunque a rischio concreto di espulsione.

La prima puntata del GF Vip 6 ha fatto subito rompere il ghiaccio agli inquilini, lasciando già intendere quali potrebbero essere i futuri equilibri nella casa: quanto successo nella notte, però, potrebbe costare l’espulsione addirittura a tre concorrenti. Fra questi, ci sono le due persone che hanno varcato la porta rossa per primi.

Si tratta proprio di Katia Ricciarelli e Aldo Montano, che si sono fermati a discutere insieme dopo la trasmissione, facendo tardi. Ad un certo punto, la cantante lirica avrebbe detto un’espressione colorita in dialetto veneto, ripetuta poi scherzosamente anche dallo schermidore. La bestemmia costerà l’espulsione dal GF Vip 6?

Ecco un breve frammento video in cui si sente chiaramente Katia Ricciarelli ed il suo intercalare in dialetto:

Raffaella Fico-Soleil Sorge, è già guerra al GF Vip 6? Il video con le parole inaccettabili

Quanto successo fra la Ricciarelli e Montano ricorda l’episodio che portò all’espulsione dell’influencer Denis Dosio, che dovette lasciare la casa. Questo, però, non è l’unico momento in cui è stata pronunciata una frase offensiva in questo GF Vip 6. Sempre durante la prima serata, Soleil Sorge ha rivolto una dura offesa, addirittura in diretta.

Mentre commentava la nomination di Raffaella Fico, ha detto due parole in inglese, che non sono sfuggite agli spettatori: “Bye, bitch!“. Raffaella Fico ha fatto subito notare quanto fosse poco educato e carino, oltre che poco opportuno, quanto aveva appena detto, ovvero “Ciao stronza“. Ci sarà l’espulsione dal GF Vip 6 anche per lei?

Ecco un breve video dello scontro avvenuto fra Raffaella Fico e Soleil Sorge subito dopo la nomination di quest’ultima: