GF Vip 6, incidente per Francesca Cipriani nella notte: “L’ho rotto”

Da poche ore in casa e fa già danni, Francesca Cipriani ha rotto un oggetto fondamentale per la casa del GF Vip 6

Non sono passate neppure 24 ore dall’ingresso di Francesca Cipriani all’interno della casa del GF Vip 6 ed ha già fatto i primi danni. Ieri sera, infatti, la showgirl aveva interrogato Alfonso Signorini circa l’utilità di alcuni oggetti posti in giardino. Inizialmente, il padrone di casa non aveva capito di cosa si trattasse, ma poi è sembrato chiaro a tutti: semplici cyclette.

LEGGI ANCHE > > > Ainett Stephens, il terribile dramma della nuova gieffina: fan commossi

NON PERDERTI > > > Scherzi a Parte, incredibile retroscena: “Un Vip ha contattato la polizia dopo 10 minuti”

La domanda della Cipriani era molto semplice: “Serve per fare l’acqua calda?”. Com’è noto, infatti, da qualche anno il Grande Fratello ha introdotto un nuovo sistema idraulico per far sì che i ragazzi all’interno della casa collaborino per avere dell’acqua calda con cui lavarsi.

LEGGI ANCHE > > > Tale e Quale Show, clamoroso annuncio: “Il vincitore sarà Pierpaolo Pretelli”

GF Vip 6, Francesca Cipriani rompe la cyclette

Evidentemente, la Cipriani ha ritenuto poco soddisfacenti le risposte di Alfonso Signorini tanto che, nonostante fosse terminato il collegamento, ha continuato a cercare di capire il funzionamento dell’aggeggio che stava maneggiando. Purtroppo, la showgirl ha tirato troppo la corda ed un pedale si è rotto: come faranno i concorrenti, adesso, a pedalare per far entrare in circolo l’acqua calda?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Aida Yespica rivela il dramma che ha stravolto la sua vita: “Mi è successo a 7anni”

Tutto sommato, nonostante i primi danni, la Cipriani aveva ragione: la cyclette è quella che mette in moto il serbatoio di acqua calda per consentire a tutti di sfruttarla, ma cooperando l’uno con l’altro. Il sistema è stato adoperato dal Grande Fratello perché, in passato, spesso si litigava proprio per la scarsità d’acqua calda rimanente dopo lunghe docce dei concorrenti che ignoravano i coinquilini.