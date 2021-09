Fortnite, è arrivata una nuova skin spettacolare: come ottenerla subito

La stagione 8 di Fortnite è finalmente realtà. Ecco come sbloccare subito una delle skin più spettacolari che sono state introdotte

Dopo il grande evento Operazione Cieli di Fuoco, a partire dalla giornata di ieri su Fortnite è finalmente sbarcata la stagione 8. Se n’è parlato tanto, tra leaks e anticipazioni da parte dei dataminer. Ora finalmente abbiamo tutto sotto mano, e possiamo già iniziare a fare un punto delle novità introdotte da Epic Games.

Ovviamente ad attirare maggiormente l’attenzione dei giocatori sono le skin e il Pass Battaglia. Di tutte le aggiunte, c’è un costume in particolare che ha subito mandato fuori di testa i fan. Stiamo parlando di Carnage, noto personaggio della Marvel. Ecco come sbloccare subito il perfido nemico di Spider-Man.

Fortnite, come sbloccare subito la skin di Carnage

Dopo tante voci, finalmente la stagione 8 di Fortnite è arrivata. Grande interesse dei fan soprattutto nelle skin, con Carnage di Marvel che è la ciliegina sulla torta di un aggiornamento che promette spettacolo. Ma cosa bisogna fare per ottenere subito il costume del perfido nemico di Spider-Man? Bisogna semplicemente raggiungere il livello 100 del Pass Battaglia, così da accedere all’ultima pagina con le ricompense.

Ma non solo. Per poter acquistare subito Carnage, dovrete aver speso tutte le Stelle della Battaglia per acquistare ogni singolo oggetto presente nella sua pagina e in quelle precedenti. Oltre al costume ci sono lo strumento di raccolta, il dorso decorativo, il deltaplano, la scia, l’emoticon, la schermata di caricamento, l’icona Stendardo e lo Spray.