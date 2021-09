Evento Apple, la super novità sbarca su Twitter: utenti impazziti

Ormai ci siamo. Questa sera alle ore 19 andrà in scena il tanto atteso evento di Apple. Intanto, su Twitter è sbarcata una super novità

I milioni di fan della Apple sparsi per il mondo non stanno più nella pelle. Ancora poche ore e andrà in scena l’attesissimo evento Apple di settembre, occasione utile per presentare i nuovissimi iPhone 13. Tra rumors e indiscrezioni, gli appassionati del gigante di Cupertino sono pronti a vedere in prima persona tutte le novità pensate per questa generazione di melafonino.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming, sia da YouTube che dal sito ufficiale della Apple. E ovviamente su Twitter, con milioni di tweet previsti per commentare tutto ciò che verrà presentato nel corso del Keynote. Proprio in merito al social network per “cinguettare”, c’è una super novità che è già disponibile.

Evento Apple, su Twitter i like diventano mele ‘mangiucchiate’

E in occasione dell’imminente evento Apple, anche Twitter non si è voluto far trovare impreparato. Mettendo like ad un qualsiasi tweet con l’hashtag #AppleEvent, noterete una sorpresa sicuramente molto simpatica. Al posto del classico cuoricino rosso che scompare, ci sarà la mela ‘mangiucchiata’, l’elemento simbolo del gigante di Cupertino. I fan sono letteralmente impazziti, e sono centinaia i ‘cinguettii’ pubblicati proprio per mostrare questa feature.

Lo stesso hashtag è schizzato in cima alle tendenze di tutto il mondo e, in concomitanza con l’evento vero e proprio, ci si aspetta un boom di tweet con ben pochi precedenti. Non resta che aspettare ancora qualche ora prima del grande show.