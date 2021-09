Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i numeri estratti del Lotto live e 10eLotto di oggi, martedì 14 settembre 2021, in tempo reale.

Anche oggi sono in programma, come ogni martedì, giovedì e sabato, le estrazioni di Lotto, Simbolotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot del Superenalotto per questa giornata è di 83.698.344,74 €. Tuttavia, il record di vincita è avvenuto nel 2019 quando, con 209 milioni, ha superato anche le lotterie americane di Mega Millions che hanno una vincita massima attuale rispettivamente di 154 e 50 milioni di dollari, che equivalgono a 140 e 45 milioni di euro.

Superenalotto, l’ultima estrazione di sabato 11 settembre

L’ultima estrazione del Superenalotto è avvenuta sabato 11 settembre. La combinazione vincente è stata la seguente: 1 30 36 49 75 85

Numero Jolly: 33

Superstar: 73

Estrazioni Lotto SuperEnalotto 10eLotto Simbolotto di martedì 14 settembre

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 3 14 42 52 69 81

Numero Jolly: 63

Superstar: 3

Numeri del Lotto di martedì 14 settembre

BARI 54 80 62 28 21

CAGLIARI 43 7 21 17 48

FIRENZE 60 25 36 55 59

GENOVA 6 22 12 88 85

MILANO 71 16 28 60 32

NAPOLI 54 6 85 28 20

PALERMO 87 42 51 15 41

ROMA 37 45 40 78 83

TORINO 29 8 81 23 61

VENEZIA 1 31 17 86 67

NAZIONALE 64 52 24 47 11

10 e Lotto: estrazione del 14 settembre 2021

1 6 7 8 16

21 22 25 29 32

37 42 43 45 54

60 62 71 80 87

Numero Oro 54

Doppio Oro 54 80

I 5 simboli del Simbolotto del 14 settembre 2021

Ruota di Palermo: