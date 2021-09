Anticipazioni Love is in the Air, Eda stupisce Serkan: gesto pazzesco

Nuovi colpi di scena lasceranno senza parole il pubblico di Love is in the Air. Eda sbalordirà Serkan con una proposta importante: le anticipazioni

Stando alle ultime anticipazioni di Love is in the Air, i nuovi episodi riserveranno come sempre numerosi colpi di scena ai telespettatori. Al centro dell’attenzione la storia d’amore tra Eda e Serkan. I due protagonisti decidono di sposarsi dopo che a fare la richiesta è proprio Eda. La ragazza quando capisce che presto potrebbe perdere definitivamente Serkan decide di compiere un gesto estremo.

Raggiunge il ragazzo sul suo aereo privato quando è in procinto di partire per motivi di lavoro e gli farà una bellissima sorpresa. Difatti quando Serkan chiama l’hostess si troverà davanti Eda con due anelli tra le mani. La ragazza gli chiederà di sposarla e senza pensarci su due volte lui accetta.

Ma per i due innamorati non sono terminati i problemi. Quando entrambi comunicheranno le imminenti nozze alle rispettive famiglie, Blaca e Semiha cercheranno ancora una volta di ostacolarli. Questa volte le perfide donne riceveranno il supporto di Ayfer e Aydan che si opporranno alle nozze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Anticipazioni Beautiful, colpi di scena tra Eric e Quinn: guai in vista

I problemi tra Edan e Serkan non sono finiti, c’è sempre chi cerca di ostacolare i due innamorati: tutte le anticipazioni di Love is in the Air

Sembrerebbe proprio che il matrimonio tra Eda e Serkan non vada giù a nessuno. Aydan e Ayfer si opporranno alle nozze e nel frattempo tra le due donne scoppierà una guerra a causa di un nuovo arrivato: chef Alexander, conosciuto da Ayfer attraverso i social.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, nuovi ingressi sconvolgono la trama

Anche se al centro dell’attenzione, i problemi tra Eda e Serkan non saranno gli unici a lasciare il pubblico senza parole. Difatti, come ci suggeriscono le anticipazioni di Love is in the Air anche Piril dovrà affrontare dei seri problemi. La Baytekin sparirà nel nulla facendo preoccupare Engin. Ma la ragazza dovrebbe tornare a casa sana e salva grazie agli uomini di suo padre che interverranno in suo aiuto.