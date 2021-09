Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, nuovi ingressi sconvolgono la trama

La messa in onda è ormai cominciata, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 fanno sapere di 5 nuovi ingressi

Ieri è andata in onda la prima puntata de Il Paradiso delle Signore 6 con Vittorio (Alessandro Tersigni) senza Marta (Gloria Radulescu), partita per New York, che dovrà gestire da solo il grande magazzino di Milano. Ancora più motivato e senza distrazioni, l’imprenditore deciderà di mettere in campo un’innovazione: il Paradiso Market, un mensile di cui Umberto (Roberto Farnesi) sarà editore.

Un primo ingresso farà parte della vita di Umberto ed Adelaide (Vanessa Gravina): a casa Guarnieri arriva Marco Di Sant’Erasmo (Moisè Curia), nipote prediletto della contessa. Un gran bel giovane, amante della bella vita e delle belle donne, giornalista che lascia il campo editoriale ereditato dallo scomparso padre a suo fratello maggiore Tancredi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: cosa vedremo nella nuova edizione

A vivere due grandi sorprese sarà Agnese (Antonella Attili) che avrà il grande ritorno da Londra di Tina (Neva Leoni), ma senza Sandro (Luca Capuano). D’altra parte, però, dovrà fronteggiare un segreto che le nasconde Giuseppe (Nicola Rignanese): l’uomo, in Germania, ha avuto un figlio da un’altra donna. Un altro ingresso spettacolare sarà quello di Ezio Colombo (Massimo Poggio) padre di Stefania (Grace Ambrose) che presto incontrerà anche l’ex moglie e madre di sua figlia: Gloria (Lara Komar).

A fare il loro ingresso saranno anche Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), figlia di Veronica (Valentina Bartolo), la donna che finora è stata al fianco di Ezio. In fine, l’ultimo personaggio etichettato come new entry è quello di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), figlia 25enne di Achille Ravasi (Roberto Alpi) e della sua amante Liz Gentile.