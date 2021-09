Ainett Stephens, il terribile dramma della nuova gieffina: fan commossi

Prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani, la nuova gieffina Ainett Stephens ha commosso i fans con un racconto strappalacrime

A poche ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip la bellissima modella venezuelana Ainett Stephens, per molti conosciuta come ‘La Gatta Nera’ nel quiz Il Mercante in fiera, si è raccontata a Verissimo da Silvia Toffanin. La 39enne ha parlato di com’è la sua vita lontana dai riflettori.

La bellissima gieffina nel 2015 è convolata a nozze con l’imprenditore e dirigente calcistico Nicola Radici dal quale ha avuto anche un figlio (il loro matrimonio è finito) Cristopher. Il piccolo che oggi ha 5 anni soffre di autismo: “All’età di due anni ha smesso improvvisamente di parlare. Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi, ‘disturbo dello spettro autistico‘”.

Ainett commuove i fans: il racconto della nuova gieffina

Ainett nel salotto della Toffanin ha raccontato che dopo la diagnosi ha attraversato un momento molto difficile assieme all’ex marito. Nonostante ciò si è fatta forza perché Cristopher aveva bisogno di lei. “Mio figlio aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa. Mi auguro di vederlo crescere e di riuscire a sviluppare al meglio, insieme a lui, le sue capacità”.

Le sue parole hanno commosso il pubblico di Verissimo e non solo. Oggi la bellissima venezuelana è pronta a ripartire e a mettersi in gioco, per questo motivo ha deciso di varcare l’ambitissima porta rossa del Grande Fratello Vip e a partire da ieri sera, lunedì 13 settembre, è a tutti gli effetti una concorrente ufficiale del seguitissimo reality di Mediaset con al timone Alfonso Signorini.