Aida Yespica rivela il dramma che ha stravolto la sua vita: “Mi è successo a 7anni”

Aida Yespica rivela il dramma che ha stravolto la sua vita: ecco quanto ammesso dalla showgirl e attrice venezuelana.

Bella, intelligente e simpatica. Aida Yespica è sempre stata una donna che si è distinta per le qualità appena elencate a cui, per obbligo, va ad aggiungersi la sua forza d’animo e caratteriale. Non si è mai tirata indietro quando davanti a lei si presentavano delle difficoltà ne tantomeno ha mai mollato quando tutto sembrava dovesse andare nel peggiore dei modi.

La showgirl si è sempre rimboccata le maniche e si è messa in gioco. Tenacia e grinta altri suoi tratti caratteriali che la rendono diversa dalle altre. Aida, insomma, è abituata a lottare e a fare i conti con episodi drammatici come quello che la colpì quando non aveva altro che sette anni.

Aida Yespica, dolorosa confessione: “Avevo solo sette anni”

In passato più volte Aida Yespica aveva parlato del suo difficile rapporto con gli uomini però adesso la modella venezuelana per la prima volta, ai microfoni di Libero, rivela di aver subito violenza da bambina.

“Quando avevo sette anni ho subito uno stupro da un amico di famiglia che veniva sempre a casa da noi” ha rivelato Aida. “E’ tale il dolore che avevo rimosso quel momento, finché nel 2016 una mia amica mi racconta di una sua violenza subita”.

Quella confessione però non ha fatto riaffiorato tutto nella mente della showgirl: “Ricordo tutto. Il suo odore, la sua corporatura, era un uomo con una vistosa gobba, le sue mani che toccavano e accarezzavano”.