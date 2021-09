William e Kate, arriva la clamorosa decisione: c’entra la Regina Elisabetta!

Arriva una clamorosa indiscrezione dalla Royal Family, che vede coinvolti William, Kate e la Regina Elisabetta. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Nuovi rumors intorno alla Royal Family, che vedono William e Kate pronti a trasferirsi. Infatti i duchi di Cambridge vorrebbero dare supporto alla Regina e quindi adesso vorrebbero trasferirsi a Windsor per fornire maggiore supporto alla regina dopo la morte del Duca di Edimburgo. La coppia attualmente risiede tra Kensington Palace a Londra e Anmer Hall a Norfolk, ma ben presto potrebbe trasferirsi in una delle residenze al Windsor Great Park.

Infatti uno dei regali di nozze della regina fu proprio la residenza ad Anmer Hall, nella tenuta di Sandringham. L’abitazione, poi, è diventata la fissa dimora della coppia dal 2015 al 2017. La proprietà nel Norfolk si trovava in una posizione strategica, visto che all’epoca William lavorava come pilota di elicotteri con l’East Anglian Air Ambulance. La nascita dei due figli il principe George e la principessa Charlotte, però, hanno messo più responsabilità sulle spalle dei duchi di Cambridge che optarono per il trasferimento. Andiamo quini a vedere cosa sta succedendo all’interno della Famiglia Reale.

William e Kate vicini al trasferimento: aiuteranno la Regina

Il possibile trasferimento di William e Kate potrebbe avvenire anche per il ritorno a scuola del Principe George che frequenta la Thomas’s Battersea di Londra. Insieme a George ci sarà anche la principessa Charlotte di sei anni, che entrerà nel secondo anno, mentre il loro fratello minore Prince Louis, di tre anni, rimarrà alla Willcocks Nursery School di Kensington. Così i duchi di Cambridge stanno valutando anche le varie residenze.

Un’opzione potrebbe essere anche la Frogmore House che attualmente non è abitata e potrebbe ospitare la famiglia reale. La residenza possiede ben 35 ettari di giardini ed è chiamato il ‘buco segreto’. Inoltre la villa di Windsor, è stata la location scelta per il ricevimento di nozze del Duca e della Duchessa del Sussex nel maggio 2018. Vedremo quindi se i due decideranno di trasferirsi, mostrando nuovamente vicinanza alla Regina Elisabetta.